Mit einem speziellen Angebot richtet sich der Hagebaumarkt in Salzwedel im Norden Sachsen-Anhalts an seine Kundschaft. Die Nachfrage sei da, sagt der Chef.

Eigenanbau von Hanf: Cannabis-Seminar in Salzwedeler Baumarkt

In Salzwedel gibt es Tipps zum Anbau von Cannabis.

Salzwedel. - Bohrmaschinen, Harken, Rasenmäher und Farbeimer: Alles gängige Produkte, wie sie wohl in so ziemlich allen Baumärkten der Republik zu bekommen sind. Doch mit einem besonderen Angebot sticht der Hagebaumarkt in Salzwedel heraus.