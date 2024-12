Aus Hamburg in die Altmark Ein Tattoostudio in einem 180-Seelen-Dorf? Funktioniert super!

Sonja und Kai Fischer haben fünf Kinder, kommen aus dem Raum Hamburg und sind vor einem Jahr in Altensalzwedel erfolgreich mit einem Tattoo-Studio in die Selbstständigkeit gestartet. Warum sie glücklich sind, in die Altmark gezogen zu sein.