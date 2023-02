In Salzwedel wurde der Bombadierung des Bahnhofs am 2. Februar 1945 gedacht. Mit dabei: eine junge Ukrainerin, die mahnende Worte fand.

Erinnerung an Bombardierung des Salzwedeler Bahnhofs

Die Ukrainerin Anna Grunski (zweite von links) hielt zum Jahrestag der Bombardierung des Bahnhofs Salzwedel am 22. Februar eine Ansprache.

Salzwedel - Die alljährliche Kranzniederlegung zur Erinnerung an die Bombardierung des Salzwedeler Bahnhofs am 22. Februar 1945 erfolgte in diesem Jahr vor dem Hintergrund des laufenden Bombenhagels auf die Ukraine.