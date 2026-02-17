weather schneeregen
  4. Neues Angebot im Altmarkkreis: Erste Anlaufstelle bei Essstörungen gegründet

Ein neues Angebot schafft einen geschützten Rahmen für Gespräche, Orientierung und fachliche Impulse. Die Initiative richtet sich an Erkrankte und soll den Alltag entlastet.

Von Anna Maria Sternhagen 17.02.2026, 06:30
Essstörungen sind weltweit ein großes Thema. Für Betroffene gibt es im Altmarkkreis jetzt eine Anlaufstelle.
Salzwedel. - Seit Anfang dieses Jahres hat sich eine Selbsthilfegruppe speziell für Menschen mit Essstörungen etabliert. Sie ist die erste Gruppe dieser Art für den Altmarkkreis und bietet Betroffenen einen geschützten Raum, in dem sie offen über ihre Sorgen und Erfahrungen sprechen können.