Die Stadtverwaltung Salzwedel will die Höhenbeschränkung für Windräder aufheben. Dagegen regt sich Widerstand aus der Bürgerschaft.

Salzwedel. - Die Höhenbegrenzung für Windräder in den Gemarkungen der Orte Pretzier, Riebau und Chüden ist schon seit Jahren in der Diskussion und soll nun fallen. Die Unternehmen, die dort Windkraftanlagen betreiben, sind seit längerem bemüht, ein sogenanntes Repowering zu erreichen. Also alte, zum Teil bereits unwirtschaftliche Anlagen durch neue höhere und leistungsstärkere zu ersetzen. Doch das gefällt nicht jedem.