Handwerk im Mini-Format Miniaturenpark Wernigerode lüftet Geheimnis: Diese Harzer Attraktion entsteht gerade im Mini-Format
Im Wernigeröder Miniaturenpark entsteht ein neues Modell, das Besucher erstaunen soll. Mit handwerklichem Geschick, Liebe zum Detail und einer Prise Geheimniskrämerei arbeiten die Modellbauer an der Mini-Harz-Attraktion - und dieses Mal ist nicht nur ihr Talent gefragt. Nun verraten sie endlich, worauf sich die Besucher freuen dürfen.
Aktualisiert: 28.08.2025, 17:33
Wernigerode/Derenburg. - In nur wenigen Augenblicken die Sehenswürdigkeiten des Harzes erkunden - das ist nur im Wernigeröder Miniaturenpark möglich. Mehr als 60 Attraktionen und Ausflugsziele gibt es dort zu bestaunen - bis jetzt. Denn während sich die Besucher das Schloss Blankenburg oder den Halberstädter Dom anschauen, entsteht nur wenige Meter weiter der nächste Publikumsmagnet.