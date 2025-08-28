Im Wernigeröder Miniaturenpark entsteht ein neues Modell, das Besucher erstaunen soll. Mit handwerklichem Geschick, Liebe zum Detail und einer Prise Geheimniskrämerei arbeiten die Modellbauer an der Mini-Harz-Attraktion - und dieses Mal ist nicht nur ihr Talent gefragt. Nun verraten sie endlich, worauf sich die Besucher freuen dürfen.

In monatelanger Kleinarbeit fertigen Thomas Trumpf und sein Kollege ein neues Modell einer Harzer Sehenswürdigkeit für den Wernigeröder Miniaturenpark.

Wernigerode/Derenburg. - In nur wenigen Augenblicken die Sehenswürdigkeiten des Harzes erkunden - das ist nur im Wernigeröder Miniaturenpark möglich. Mehr als 60 Attraktionen und Ausflugsziele gibt es dort zu bestaunen - bis jetzt. Denn während sich die Besucher das Schloss Blankenburg oder den Halberstädter Dom anschauen, entsteht nur wenige Meter weiter der nächste Publikumsmagnet.