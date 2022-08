Fehlen Richter am Amtsgericht in Salzwedel?

In vielen Arbeitsbereichen wird händeringend nach Nachwuchs gesucht und es herrscht großer Personalmangel. Doch wie sieht es bei den Richterstellen in Salzwedel aus?

Salzwedel - Lehrer, Pflegekräfte, Handwerker – in vielen Bereichen herrscht ein akuter Mangel an Personal. Doch wie sieht die Situation bei den Richterstellen in der Altmark aus? Können sich Täter freuen, weil sie über einen längeren Zeitraum kein Verfahren zu befürchten haben?