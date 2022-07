Fehlende Lehrer: Wie eine Arendseer Schule erfolgreich reagiert

Arendsee - Fehlender Kunstunterricht und ebenfalls großer Mangel in den Fächern Biologie, Chemie, Mathematik und Physik: Die Situation an der Fontane-Bildungsstätte ist derzeit alles andere als rosig. Mit dem Thema Lehrermangel steht die Einrichtung nicht alleine da. Aber nun gibt es Hoffnung, die Situation in Arendsee zu entschärfen.