Das Forest-Jump-Festival wird am Wochenende einen Wald im Altmarkkreis wieder in eine magische Welt voller Musik und Gemeinschaft verwandeln. Danach legt das Festival eine Pause ein.

Die Atmosphäre beim Forest Jump ist einzigartig, weil das Festival mit dem Wald verschmilzt. Mit viel Kreativität haben die Macher über viele Jahre immer neue Ideen umgesetzt und einen Ort geschaffen, der einmal im Jahr in eine zauberhafte Welt einlädt.

Pretzier. - In einem Waldstück zwischen Pretzier und Stappenbeck schaffen dieser Tage Ehrenamtliche mit großem Engagement, Kreativität und Liebe zum Detail sowie zu Menschen eine Traumwelt, die am Freitag, 22. August, öffnet. Am Wochenende sind dann noch viel mehr Helfer dabei und sorgen dafür, dass vor und hinter der Bühne ein professionelles Event mit 19 verschiedenen Acts an zwei Tagen läuft.