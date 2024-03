Für gleiche Bezahlung, gleiche Verteilung der unbezahlten Arbeit in der Familie und gegen eine Schwächung bereits durchgesetzter Frauenrechte durch das Erstarken des Rechtsextremismus demonstrierten gestern rund 150 Frauen und Männer in der Salzwedeler Innenstadt. „Sollten rechtsextreme Kräfte sich durchsetzen, hieße das für die Frauen wieder ,zurück an den Herd’“, warnte Stadträtin Cathleen Hoffmann gegenüber der Volksstimme. „Die Gleichberechtigung gerät dadurch in Gefahr“, befürchtete auch Uta Thiel vom Arbeitskreis Salzwedeler Altstadt.

Joel Campe von der Bildungseinrichtung Kurve Wustrow wies in diesem Kontext auf ein Argumentationstraining gegen Antifeminismus hin, das am 21. April von 14 bis 18 Uhr stattfinden soll. Weitere Informationen gibt es dazu unter bewegung@kurvewustrow.org.