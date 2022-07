So steht's am Freibad Salzwedel: Keine Smartphone mit rein.

In Salzwedel will man jetzt so richtig mit der Zeit gehen. W-Lan für alle soll her. Na ja, nicht so ganz. Im Freibad zumindest. Jippie, schreit da die Jugend. Insta checken, Tik Tok gucken, Snapchat füttern. Na bitte. Ist ja schon 2022, kann man mal machen. Wäre da nicht so ein klitzekleines Problem.