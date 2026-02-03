Im Januar 2026 ist ein neues Gesetz gegen Schwarzarbeit in Kraft getreten. Friseur- und Kosmetiksalons geraten dadurch stärker in den Fokus. In Salzwedel bleiben die Betreiber zumeist gelassen.

Salzwedel. - Unterlaufene Mindestlöhne, nicht angemeldete Mitarbeiter und fehlende Sozialversicherungsbeiträge – um solchen Missständen entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung unlängst das Friseur- und Kosmetikhandwerk in den Branchenkatalog des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes aufgenommen. Dadurch erhält der Zoll bessere Kontrollmöglichkeiten in dieser Branche. Die Handwerkskammer Magdeburg begrüßt dies, mahnte jedoch, dass die Dokumentationspflichten nicht zu einer weiteren Last für die Betriebe werden dürften. Versinken Salzwedels Friseure jetzt in Bürokratie?