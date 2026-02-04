Auf Anregung des Gemeindeelternrates werden die Zuzahlungen für die Betreuung in Tagesstätten und Horten der Egelner Mulde voraussichtlich erst im April angehoben.

In den Kindertagesstätten der Egelner Mulde wie hier in Etgersleben sind die Mädchen und Jungen der Verbandsgemeinde gut aufgehoben.

Egeln - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde will die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in den Kitas und Horten der Mitgliedsgemeinden wegen der steigenden Kosten wieder anheben. Das soll in drei Stufen erfolgen, und zwar zum 1. April um zirka 8,1 Prozent, zum 1. Januar 2027 um weitere 4,2 Prozent und zum 1. Januar 2028 um noch einmal vier Prozent. Das sehen die Beschlussvorlagen vor, die der Verbandsgemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 18. Februar, beschließen soll.