Anregung des Gemeindeelternrates Beiträge für Betreuung sollen in drei Schritten steigen
Auf Anregung des Gemeindeelternrates werden die Zuzahlungen für die Betreuung in Tagesstätten und Horten der Egelner Mulde voraussichtlich erst im April angehoben.
04.02.2026, 05:00
Egeln - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde will die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in den Kitas und Horten der Mitgliedsgemeinden wegen der steigenden Kosten wieder anheben. Das soll in drei Stufen erfolgen, und zwar zum 1. April um zirka 8,1 Prozent, zum 1. Januar 2027 um weitere 4,2 Prozent und zum 1. Januar 2028 um noch einmal vier Prozent. Das sehen die Beschlussvorlagen vor, die der Verbandsgemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 18. Februar, beschließen soll.