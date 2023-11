Die Rassegeflügelzüchter aus dem Altmarkkreishaben ihre schönsten Tiere in Salzwedel präsentiert. Die Jugend war stark vertreten.

Salzwedel. - Langschläfer hatten am Wochenende an der Salzwedeler Bauernmarkthalle ganz schlechte Karten. Das Gackern, Schnattern und Krähen war an beiden Tagen nicht zu überhören. Aus gutem Grund. Schließlich hatte der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Salzwedel von 1884 zur 30. Kreisverbandsschau geladen. 64 Aussteller mit 597 Tieren nutzten die Gelegenheit, ihre Zuchtergebnisse einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit dabei waren neben den Altmärkern auch wieder Züchter aus den niedersächsischen Nachbarkreisen.