weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Silvesternacht mit Folgen: Gefahr nach dem Jahreswechsel im Park des Friedens

Silvesternacht mit Folgen Gefahr nach dem Jahreswechsel im Park des Friedens

Auf einem Spielplatz sind nach Feuerwerksbeschädigungen erhebliche Mängel sichtbar. Das betroffene Gerät wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Von Anna Maria Sternhagen 08.01.2026, 06:00
Im Park des Friedens wurde wiederholt die Rutsche beschädigt. Silvester sind augenscheinlich Böller auf dem Spielgerät explodiert.
Im Park des Friedens wurde wiederholt die Rutsche beschädigt. Silvester sind augenscheinlich Böller auf dem Spielgerät explodiert. Foto: Anna Maria Sternhagen

Salzwedel. - Für viele Kinder der Stadt ist der Spielplatz im Park des Friedens ein Ort voller Spaß, zum Austoben und Fröhlichsein. Aktuell müssen Eltern dort aber auf ihre Sprösslinge aufpassen. Denn in der Silvesternacht haben bisher unbekannte Täter die Rutsche auf dem Spielplatz schwer beschädigt.