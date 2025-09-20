Warum die gekündigten Lehrerin Birgit Pitschmann aus Dähre von BildungsministerJan Riedel enttäuscht ist und von demütigendem Umgang spricht.

Birgit Pitschmann (rechts) mit ihrer Mutter Waltraud Leiding an der Auffahrt zum Bundesverfassungsgericht in Leipzig.

Salzwedel. - Am kommenden Montag entscheidet sich, wie das Land im Fall der gekündigten Lehrerein Birgit Pitschmann reagieren. Die 62-Jährige weiß genau, was sie vom Land für zwei Jahre unrechtmäßiger Verweigerung, sie in ihrem Job arbeiten zu lassen, erwartet.