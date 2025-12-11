Beim Kindertanz lernten sich Helga und Harry Schallert kennen – und lieben. Das ist inzwischen sogar schon 76 Jahre her. Die beiden sind noch immer gern zusammen. Wie haben sie das gemacht?

Salzwedel. - Es begann beim Kindertanz in Chüttlitz vor 76 Jahren: Helga und Harry, damals 13 und 15 Jahre alt, wagten in der damaligen Gastwirtschaft Jakobs schüchtern ihre ersten Tanzschritte miteinander. Später traf man sich beim Kirchgang. „Er schaute von der Empore zu mir herunter“, erinnert sich Helga Schallert.