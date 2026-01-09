Bei der Baumkuchen-Bäckerei Bosse in Salzwedel haben künftig die Töchter der Inhaber das Sagen.

Die neuen Geschäftsführerinne der Baumkuchenbäckerei Bosse Anja Bosse (links) und Kristin Gessert.

Salzwedel/me. - Generationswechsel bei der Salzwedeler Baumkuchenbetriebe Bosse GmbH: Zum 1. Januar 2026 hat sich ein Wechsel in der Geschäftsführung vollzogen.

Die bisherigen Inhaber und Geschäftsführer Andreas und Roswita Bosse übergeben die operative Verantwortung an ihre Töchter Kristin Gessert und Anja Bosse, teilen sie mit. Mit diesem Schritt bleibe das Unternehmen auch künftig in Familienhand. Andreas und Roswita Bosse hätten es über viele Jahre hinweg geprägt und erfolgreich weiterentwickelt. Der Wechsel markiere den nächsten Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.

Die Töchter seien auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Beide seien bereits seit dem Jahr 2022 als Geschäftsführerinnen der Stendaler Landbäckerei GmbH tätig.

Unterm Dach der Holding

„Die Salzwedeler Baumkuchenbetriebe Bosse GmbH sowie die Stendaler Landbäckerei GmbH gehören zur Ihr Landbäcker GmbH, die als Holding die strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe bündelt“, teilt Kristin Gessert mit.

„Uns war es wichtig, die Übergabe frühzeitig, verantwortungsvoll und mit Blick auf Kontinuität zu gestalten“, erklären Andreas und Roswita Bosse. „Mit Anja und Kristin wissen wir das Unternehmen in guten Händen – fachlich kompetent, werteorientiert und mit einem klaren Blick für die Zukunft“, fügt das Paar in einer Mitteilung hinzu.

Arbeit weiter erfolgreich fortführen

Die neuen Geschäftsführerinnen betonen, dass sie die erfolgreiche Arbeit ihrer Eltern fortführen und gleichzeitig behutsam neue Impulse setzen wollen.

„Tradition, Qualität und handwerkliche Herstellung bleiben das Fundament unseres Handelns“, so Kristin Gessert. „Gleichzeitig möchten wir die Unternehmen zukunftssicher weiterentwickeln und nachhaltig stärken“, betont Anja Bosse.