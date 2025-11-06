weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Nach Rechtsstreit mit Schulamt Genugtuung und Erfolg für gekündigte Lehrerin

Die fristlos gekündigte Grundschullehrerin Birgit Pitschmann hat vor dem Landesarbeitsgericht einen Erfolg erstritten. Wie sie sich nun fühlt.

Von Antje Mewes 06.11.2025, 06:00
Öffentlicher Protest gegen die Kündigung und die Vorgriffsstunde gehörten seit zwei Jahren zu Birgit Pitschmanns (Mitte) Leben.
Öffentlicher Protest gegen die Kündigung und die Vorgriffsstunde gehörten seit zwei Jahren zu Birgit Pitschmanns (Mitte) Leben. Foto: Alexander Walter

Dähre. - Birgit Pitschmann ist mit ihren Schülern am sonnigen Mittwochvormittag im Wald unterwegs, als sie mit der Volksstimme telefoniert. Sie arbeitet derzeit an einer freien Schule in Niedersachsen. Bis vor gut zwei Jahren war die Grundschule in Henningen ihr Arbeitsort.