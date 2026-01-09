EIL:
Arktische Kälte Glatteis, Schnee und Sturm in Salzwedel: Verkehrschaos und Rutschgefahr
Seit dem Wochenende liegt in Salzwedel Schnee. Für den 9. Januar sind weitere Niederschläge bei Wind und Minusgraden angesagt. Die Glätte verursacht viele Unfälle.
Salzwedel/Altmarkkreis. - Neue Schneefälle, begleitet von stürmischem Wind und Minusgraden, haben die Meteorologen für heute in Salzwedel und Umgebung vorhergesagt. Im gesamten Kreisgebiet macht das WinterwetterSchwierigkeiten.