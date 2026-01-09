weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Arktische Kälte: Glatteis, Schnee und Sturm in Salzwedel: Verkehrschaos und Rutschgefahr

EIL:
Schneeverwehungen, Eisregen und Glätte! DWD warnt vor Wetter-Chaos in Sachsen-Anhalt
Schneeverwehungen, Eisregen und Glätte! DWD warnt vor Wetter-Chaos in Sachsen-Anhalt

Arktische Kälte Glatteis, Schnee und Sturm in Salzwedel: Verkehrschaos und Rutschgefahr

Seit dem Wochenende liegt in Salzwedel Schnee. Für den 9. Januar sind weitere Niederschläge bei Wind und Minusgraden angesagt. Die Glätte verursacht viele Unfälle.

Von Beate Achilles 09.01.2026, 06:00
Die spiegelglatte Fahrbahn in der Straße Alte Jeetze in Salzwedel ist im Sonnenlicht deutlich zu erkennen.
Die spiegelglatte Fahrbahn in der Straße Alte Jeetze in Salzwedel ist im Sonnenlicht deutlich zu erkennen. Foto: Beate Achilles

Salzwedel/Altmarkkreis. - Neue Schneefälle, begleitet von stürmischem Wind und Minusgraden, haben die Meteorologen für heute in Salzwedel und Umgebung vorhergesagt. Im gesamten Kreisgebiet macht das WinterwetterSchwierigkeiten.