Seit dem Wochenende liegt in Salzwedel Schnee. Für den 9. Januar sind weitere Niederschläge bei Wind und Minusgraden angesagt. Die Glätte verursacht viele Unfälle.

Glatteis, Schnee und Sturm in Salzwedel: Verkehrschaos und Rutschgefahr

Die spiegelglatte Fahrbahn in der Straße Alte Jeetze in Salzwedel ist im Sonnenlicht deutlich zu erkennen.

Salzwedel/Altmarkkreis. - Neue Schneefälle, begleitet von stürmischem Wind und Minusgraden, haben die Meteorologen für heute in Salzwedel und Umgebung vorhergesagt. Im gesamten Kreisgebiet macht das WinterwetterSchwierigkeiten.