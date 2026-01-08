weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Was Eltern jetzt wissen müssen Unwetterwarnung Schneesturm: Schulbusse fahren nicht

Die Beförderung von Schülern wird im Altmarkkreis wegen der Witterung eingestellt. Mit welchen Maßnahmen die einzelnen Schulen reagieren.

Von Antje Mewes Aktualisiert: 08.01.2026, 15:32
Die Schulbusse fahren am Freitag im Altmarkkreis Salzwedel aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht.
Die Schulbusse fahren am Freitag im Altmarkkreis Salzwedel aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht. Foto: dpa

Salzwedel - Die Personenverkehrsgesellschaft Salzwedel (PVGS) stellt den Schulbusverkehr aus Sicherheitsgründen am Freitag komplett ein. Es gilt der Fahrplan wie an schulfreien Tagen, teilt das kreiseigene Unternehmen mit. Die angekündigten Witterungsverhältnisse mit Schneefällen und daraus resultierender Glätte hätten zu dieser Entscheidung geführt. Die Schulen sind informiert worden.