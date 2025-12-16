weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Migrationspolitik und Menschenrechte: Harter Vorwurf: Werden Geflüchtete im Altmarkkreis gezielt diskriminiert?

Rund 100 Menschen demonstrierten vor dem Sitz der Ausländerbehörde in Salzwedel für die Einhaltung der Menschenrechte. Die Kreisverwaltung weist deren Kritik zurück und sieht die Politik in der Pflicht.

Von Beate Achilles 16.12.2025, 06:00
Im Rahmen der Menschenrechtsdemo in Salzwedel sangen Aktivistinnen vor der Kreisverwaltung, dem Sitz der Ausländerbehörde. Die Demonstranten warfen der Behörde die absichtliche Benachteiligung von Migranten vor. Foto: Beate Achilles

Salzwedel. - Zum Internationalen Tag der Menschenrechte in der vergangenen Woche haben Menschenrechtsaktivisten am Sonnabend vor dem Sitz der Ausländerbehörde demonstriert. Geflüchtete Menschen erlebten in Salzwedel Ausgrenzung auf vielen Ebenen, klagten sie an.