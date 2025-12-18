weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. In Grauingen trifft Tradition auf Kreativität: Vom Hufeisen zur Feuerkugel: Vater und Sohn schmieden in vierter Generation an der Zukunft ihres Unternehmens

In der Schmiede verwandeln Reinhard und Christian Waeke altes Eisen, Schrauben und ausgediente Zündkerzen in einzigartige Kunstwerke – vom Engel über Motorräder bis zur großen Feuerkugel. Wie es einem Familienbetrieb gelingt, das Handwerk lebendig zu halten.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 18.12.2025, 07:31
Christian (l.) und Reinhard Waeke präsentieren ihre leuchtende Feuerkugel vor der Werkstatt – Kunst aus Stahl, die im Inneren mit einer Lampe oder auch mit echtem Feuer zum Strahlen gebracht wird.
Christian (l.) und Reinhard Waeke präsentieren ihre leuchtende Feuerkugel vor der Werkstatt – Kunst aus Stahl, die im Inneren mit einer Lampe oder auch mit echtem Feuer zum Strahlen gebracht wird. Foto: Anett Roisch

Grauingen - Funken sprühen, das Feuer lodert, der Amboss klingt unter dem Hammer – in der Werkstatt vom Metallbau Waeke wird Handwerk lebendig.