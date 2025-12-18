In Grauingen trifft Tradition auf Kreativität Vom Hufeisen zur Feuerkugel: Vater und Sohn schmieden in vierter Generation an der Zukunft ihres Unternehmens
In der Schmiede verwandeln Reinhard und Christian Waeke altes Eisen, Schrauben und ausgediente Zündkerzen in einzigartige Kunstwerke – vom Engel über Motorräder bis zur großen Feuerkugel. Wie es einem Familienbetrieb gelingt, das Handwerk lebendig zu halten.
Aktualisiert: 18.12.2025, 07:31
Grauingen - Funken sprühen, das Feuer lodert, der Amboss klingt unter dem Hammer – in der Werkstatt vom Metallbau Waeke wird Handwerk lebendig.