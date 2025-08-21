weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ärztemangel: Kein Hautarzt im Altmarkkreis - Patienten verzweifelt

Gesundheitsversorgung Patienten verzweifelt: Kein Hautarzt im Altmarkkreis

Die einzige Hautarztpraxis für Kassenpatienten in der Altmark in Stendal ist total überlastet. Wie geht es im Altmarkkreis weiter, besteht Hoffung für die Patienten?

Von Antje Mewes Aktualisiert: 21.08.2025, 13:46
Hautärzte sind in der Altmark absolute Mangelware.
Salzwedel. - Wer im Altmarkkreis einen Termin beim Hautarzt benötigt, verlässt dafür meist das Bundesland, wie Betroffene immer wieder berichten. Nun leuchtet ein Hoffnungsschimmer auf, auch für Menschen, die eine Augenarztpraxis suchen.