Die einzige Hautarztpraxis für Kassenpatienten in der Altmark in Stendal ist total überlastet. Wie geht es im Altmarkkreis weiter, besteht Hoffung für die Patienten?

Salzwedel. - Wer im Altmarkkreis einen Termin beim Hautarzt benötigt, verlässt dafür meist das Bundesland, wie Betroffene immer wieder berichten. Nun leuchtet ein Hoffnungsschimmer auf, auch für Menschen, die eine Augenarztpraxis suchen.