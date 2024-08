In einer Salzwedeler Schule haben Schüler früher Feierabend. Die Schulleitung hat den Unterricht am Nachmittag gestrichen, es ist zu heiß. Von einem Brutkasten ist die Rede.

Hitzefrei: 28 Grad Celsius schon am Vormittag im Klassenzimmer

In Salzwedel hat die erste Schule aufgrund der Temperaturen reagiert.

Salzwedel. - Hitzefrei: der Traum vieler Schüler. Und in Salzwedel wird er in dieser Woche wahr. Zumindest anteilig für einige. Die erste Schule streicht den Unterricht am Nachmittag. Ziehen andere nach?