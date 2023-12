Tauwasser, Niederschläge: Die Pegel der Gewässer in Sachsen-Anhalt steigen. In der Einheitsgemeinde Salzwedel ist bereits eine Warnung herausgegeben worden.

Die Jeetze in Salzwedel: In der Kernstadt ist noch alles im grünen Bereich.

Salzwedel. - Wieder steigen die Pegel der Flüsse im Land. Vom Norden im Altmarkkreis bis in den Harz gibt es Meldungen.

Für die Dumme bei Tylsen ist vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) eine Hochwasserwarnung rausgegeben worden.

Um 7.15 Uhr am 11. Dezemeber wurde ein Pegelstand von 1,66 Meter gemessen, was gleichbedeutend mit der Alarmstufe 1 ist. Die ist als erste Stufe der Meldebeginn. Erst besteht noch keine Gefahr für Anwohner, aber es ist Wachsamkeit geboten, da dass Flussbett gefüllt ist. Es folgen die Stufe 2 (Kontrolldienst), 3 (Wachdienst) und 4 (Hochwasserabwehr).

Die Hochwasserzentrale hat eine Warnung für die Dumme bei Tylsen herausgegeben. Screenshot: HVZ-Sachsen-Anhalt

Erst vor wenigen Wochen, vor der Kältefront am 21. November, hatte das LHW die Stufe 3 für die Dumme bei Tylsen herausgegeben. Zudem stieg der Pegel der Jeetze zwischen Sienau und Kricheldorf und erreichte damit die Alarmstufe 1.

Und nicht nur der Norden Sachsen-Anhalts meldet steigende Pegel. In Wolmirstedt ist für die Ohre bereits die zweite Alarmstufe ausgerufen worden. In Ilsenburg und Hoppenstedt, beide an der Ilse, wurde die Alarmstufe 1 gemeldet.