Salzwedel. - Die Anhebung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Salzwedel bleibt umstritten. Auch in der Kommunalpolitik findet sie keine Zustimmung. Der Sozialausschuss lehnte die geänderte Satzung mit den höheren Gebühren erneut mehrheitlich ab. Obwohl sich die meisten Träger von Kindereinrichtungen, die zu den Plänen der Stadtverwaltung angehört worden waren, mit der moderaten Erhöhung einverstanden erklärt hätten, wie Bürgermeister Olaf Meining in der Sitzung des Gremiums am Dienstagabend betonte.