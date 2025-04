Hotel Union in Salzwedel mit neuem Betreiber

Gastronomie in der Altmark

Salzwedel. - Das Hotel Union in Salzwedel bleibt bestehen und soll am 1. Juli unter einer neuen Leitung offiziell wieder eröffnen. In den zurückliegenden Wochen kamen Befürchtungen auf, das traditionsreiche Haus könne schließen, weil online und auch telefonisch ab Juni keine Reservierungen mehr für darauffolgenden Monate möglich waren. Der Geschäftsführer und der Leiter hielten sich zu den Gründen bedeckt.