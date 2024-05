Der 25. Mai steht im Zeichen des Schlagers. Mehrere Musiker treten bis in die Nacht auf. Und es ist nur der Startschuss in eine ganze Reihe von Veranstaltungen in Salzwedel.

Am 25. Mai startet der Burggarten in die Partysaison 2024.

Salzwedel. - Mehrere Musiker, tanzen, mitsingen und Party bis in die Nacht: Das sind die Zutaten für das Burggartenfest in Salzwedel. Die Schlagerparty bildet den Auftakt in eine Saison voller Events in dem historischen Areal.