Ob auf dem Marktplatz in Salzwedel geparkt werden darf, hängt vom Förderbescheid ab.

Salzwedel. - Da wurde hin und her diskutiert, ob der Marktplatz vor dem Bürgercenter zum Parken genutzt werden soll. Und im Stadtrat dann die Nachricht, wird vielleicht sowieso nichts, weil eine Zweckbindung für die Fördermittel noch besteht. Zumindest wusste keiner genau, wie es sich damit verhält. Damit liegt der Antrag der CDU-Fraktion erstmal in der Schublade. Die Christdemokraten sehen in ihrem Vorstoß die Chance auf eine Verkehrsberuhigung, wie Fraktionsvorsitzender Bernd Kwiatkowski noch einmal erläuterte. Das sei im Sinn der Händler, ergänzte er, nachdem diese eine Fußgängerzone abgelehnt hatten. Auf dem Marktplatz Parkflächen einzurichten, sei „eine sinnvolle Nutzung“. Schließlich sei er für ein Fahrzeuggewicht bis 14 Tonnen ausgebaut worden.