Impfpflicht: Portal wird im Altmarkkreis freigeschaltet

Altmarkkreis (vs) - Ab dem morgigen Mittwoch gilt die Impfpflicht für Mitarbeiter in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Arztpraxen oder Seniorenheimen. Der Altmarkkreis Salzwedel hat dafür eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen, die auf der Homepage nachzulesen ist.

Demnach sind Einrichtungen und Unternehmen verpflichtet, personenbezogene Daten in digitaler Form an das Gesundheitsamt des Kreises zu schicken. Diese sollen an das Internetportal https://www. lsaurl.de/impfpflicht_saw übermittelt werden, das ab morgen freigeschaltet ist. Dann können nach Anmeldung im Meldeportal die Daten übermittelt werden. Die Frist beträgt zwei Wochen. Eine Meldung per E-Mail ist nicht zulässig, teilt der Kreis mit.