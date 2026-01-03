Anfang Juni musste der Salzwedeler Mittelständler ISB Stahlblechbau Insolvenz anmelden. Nun wurde das Unternehmen aufgekauft und kann unter neuem Namen weitermachen.

Salzwedel. - Diese Insolvenzbekanntmachung vom 8. Dezember 2025 ist eine kleine Sensation. Sie besagt, dass eine besondere Gläubigerversammlung dem Verkauf der Firma ISB Stahlblechbau GmbH an die SMSAW Stahl- und Metallbau Salzwedel GmbH zustimmen soll. Dies ist inzwischen geschehen. Am 28. November 2025 sei bereits ein entsprechender Unternehmens- und Übertragungsvertrag geschlossen worden. Kurz gesagt: Für die insolvente ISB hat sich ein Käufer gefunden.