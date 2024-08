Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, sehen viele Unternehmen in der Region Salzwedel als unverzichtbar. Doch wie verträgt sich das mit wachsender Ablehnung von Migranten?

Zuwanderer nehmen an einem Integrationskurs in Deutschland teil.

Salzwedel. - Jost Fischer will auf seine insgesamt 13 Mitarbeiter aus dem EU-Ausland nicht mehr verzichten. „Ich bin sehr dankbar für diese Arbeitskräfte, da die heimischen nicht mehr gewillt sind, bezahlte Überstunden zu leisten oder an Samstagen bezahlt zu arbeiten“, so der Salzwedeler Unternehmer. „Meine Leistungsfähigkeit bleibt dadurch aktuell stabil, und wir können dadurch unseren großen und ständig wachsenden Kundenstamm gut bedienen.“