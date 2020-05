Auf die Probe stellt das Coronavirus die Geduld der Jugendlichen, die sich in Salzwedel auf Jugendweihe und Konfirmation gefreut haben.

Salzwedel l Schwierig gestaltet sich in diesem Jahr der Sprung über die Hürde, die das Erwachsenenalter von der Kindheit trennt. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens infolge des Coronavirus‘ machen auch in Salzwedel keinen Halt vor Konfirmation und Jugendweihe. „Die meisten Eltern haben Verständnis“, sagt Gabriele Jacobs. Letztere ist die Ansprechpartnerin vom Landesverband der Interessenvereinigung Jugendweihe in Salzwedel und Gardelegen. In der Hansestadt hatten sich rund 150 Kinder auf diesen Tag gefreut, der am Sonnabend, 16 Mai, im Kulturhaus gefeiert werden sollte.

Neben der Absage der zentralen Feierstunde hatte den Familien die Schließung von Hotels und Gaststätten zu schaffen gemacht, erzählt Jacobs. In den meisten Fällen hätte der besondere Anlass – neben den Eltern – auch Onkel, Tanten und Freunde nach Salzwedel gelockt. Die Bewirtung der zahlreichen Gäste sei traditionell Aufgabe der Gastronomen vor Ort. Die Eindämmungsverordnung hatte den Betreibern der Gasthäuser sprichwörtlich einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Kein gemeinsamer Termin

Befürchtungen, dass schicke Kleider und Anzüge, in denen die jungen Menschen der Stadtöffentlichkeit vorgestellt werden sollten, ungenutzt in den Schränken bleiben, seien, so Gabriele Jacobs, unbegründet. Selbstverständlich werde die Jugendweihe nachgeholt. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest. Es bestehe aber kein Grund zur Sorge, dass es eine gemeinsame Feier mit den jungen Menschen geben werde, die im kommenden Jahr zur Jugendweihe anstehen.

Bilder Ihre „Konfi-Zeit“ erleben die Konfirmanden bei einem kurzen Gottesdienst in der Salzwedeler St. Marienkirche. Foto: Cornelius Bischoff



Dass die Ausrichtung der Jugendweihe-Feier aus organisatorischer Sicht eine Herausforderung ist, bestätigt Gabriele Jacobs auf Nachfrage: Immerhin gilt es, die Feierstunde in Salzwedel für rund 1600 Gäste zu gestalten. „Für die meisten Menschen ist ihre Jugendweihe eine schöne Erinnerung“, sagt Jacobs und beschreibt, dass ehemalige Einwohner, die ihre Jugendweihe in Salzwedel erlebt, die Stadt aber im Erwachsenenalter verlassen haben, fragen würden, ob es möglich sei, die Jugendweihe der eigenen Kinder in Salzwedel zu feiern. „Wir machen möglich, was immer wir können“, sagt Jacobs, denn: „Nach der Jugendweihe ist vor der Jugendweihe.“ Und so gilt es, die Vorbereitungen für das Fest des 2021er-Jahrgangs gleichzeitig mit denen des laufenden Jahres zu treffen.

„Konfi-Zeit“ verlängert

Entspannter ist die Situation in der evangelischen St. Mariengemeinde. Gemeinsam mit den Pfarrern Annette und Friedrich von Biela bereiten sich in Salzwedel 22 Mädchen und Jungen auf ihre Aufgaben als gleichberechtigte Mitglieder in der Kirchgemeinde vor. Mit ihrer Konfirmation dürfen die jungen Leute die Patenschaft für einen Säugling übernehmen. Ab dem 18. Geburtstag ist ihre Wahl in den Gemeindekirchenrat möglich. Im laufenden Jahr ist die Konfirmation von zehn Jugendlichen vorgesehen. Für diese hätte ein Fest-Gottesdienst am Sonntag, 3. Mai, die zweijährige Vorbereitungsphase, die „Konfi-Zeit“, beendet. Diese wird, rechnet Annette von Biela, voraussichtlich bis zum 5. Juni verlängert.

Die Treffen der jungen Leute, die der Diskussion um die Bedeutung von Konfirmation und Gemeinde dienen, hat die Pfarrerin in den Rahmen eines Gottesdienstes gefasst. Die St. Marienkirche biete ausreichenden Platz, damit die Treffen den Anforderungen der Corona-Eindämmungsverordnung genügen.

Glaube kann helfen

„Wir haben uns bewusst entschieden, die Vorbereitung nicht als ‚Konfirmanden-Unterricht‘ zu bezeichnen,“ sagt die Pfarrerin. „Es soll keinen Zweifel daran geben, dass die Entscheidung für eine Konfirmation nichts mit dem Religionsunterricht in der Schule zu tun hat“, sagt von Biela, die das Fach Religion am Jahn-Gymnasium, der Jeetze- und der Comenius-Schule unterrichtet. „Natürlich haben sich die Familien auf das Fest gefreut“, fasst die Pfarrerin zusammen. Aber der entspannte Umgang mit unvorhergesehenen Situationen sei eine der Stärken, die man aus dem Glauben gewinnen könne.

Der Termin zur Firmung von neun Jugendlichen der Katholische Kirchengemeinde St. Lorenz in Salzwedel bleibt voraussichtlich am Sonntag, 13. September, bestehen.