Salzwedel. - Wieder auf der Anklagebank: Ein 23-jähriger Salzwedeler, der erst im April wegen eines Einbruchs in die Berufsschule verurteilt worden war, musste sich am Dienstag erneut vor dem Amtsgericht verantworten. Diesmal ging es um zwei Ladendiebstähle in Salzwedel – vergleichsweise kleine Delikte, die aber in Kombination mit seiner Vorstrafe die Situation ernst machten.