In Nedlitz stehlen Unbekannte einen VW-Transporter. Doch lange Freude haben die Diebe nicht an ihrer Beute.

Nach Transporter-Diebstahl in Nedlitz taucht Fahrzeug in Brandenburg wieder auf

Die Ermittlungsfalle der Polizei schnappte im Fall eines Diebstahls in Nedlitz rasch zu.

Nedlitz (vs) - Das haben sich die Diebe sicher anders vorgestellt. Von ihrer Beute zumindest mussten sie sich schnell wieder verabschieden.

Wie aus der Pressemitteilung des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld hervorgeht, wurde in der Nacht vom 18. zum 19. November in der Lindenallee in Nedlitz ein Kleintransporter der Marke VW gestohlen, und zwar inklusive diverser Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Der Schadenswert laut des Anzeigenerstatters belief sich auf rund 10.000 Euro.

Doch er hatte Glück. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnten Polizisten das Fahrzeug noch am 19.November in Brandenburg ausfindig machen und einschließlich der Werkzeuge sicherstellen. Von den Tätern hingegen fehlte jede Spur.