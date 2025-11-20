Stadträte sollen den Vize-Chef des Gremiums im Dezember abwählen und müssen gleich zwei neue Vize-Vorsitzende bestimmen. Dabei hätte es schon früher eine Wahl geben müssen.

Wahlchaos und Garagenstreit in Calbe: Friedrichs gibt Vize-Posten ab – Bürgermeister in der Kritik

Mario Kannegießer (l.) und Axel Friedrichs bilden noch das Präsidium des Stadtrates in Calbe.

Calbe. - Bei der nächsten Sitzung des Stadtrates im Dezember sollen die Volksvertreter über das Präsidium abstimmen. Der Grund dafür ist, dass mit Axel Friedrichs (FWG Calbe) der stellvertretende Vorsitzende von Stadtratschef Mario Kannegießer (SPD) seinen Rücktritt von der Position erklärt hat.