  4. Waschsalon Salzwedel: Waschen, Trocknen, Einkaufen: Neue Selbstbedienungswäscherei im Kaufland-Center eröffnet

Im Kaufland-Center hat ein moderner Selbstbedienungswaschsalon eröffnet. Betreiber Marcel Konietzke setzt damit auf ein Konzept, das in Salzwedel bisher fehlte.

Von Elisa Schulz 20.11.2025, 07:45
Marcel Konietzke eröffnet den SB-Waschsalon im Kaufland-Center. Diese Woche ist er noch vor Ort, um Fragen zu beantworten.
Marcel Konietzke eröffnet den SB-Waschsalon im Kaufland-Center. Diese Woche ist er noch vor Ort, um Fragen zu beantworten. Foto: Elisa Schulz

Salzwedel. - Salzwedel hat eine neue Anlaufstelle für saubere Wäsche. Schon Ende Oktober öffnete im Kaufland-Center der Selbstbedienungswaschsalon von Marcel Konietzke. Vor allem große Stücke wie Decken oder Bezüge sind hier willkommen.