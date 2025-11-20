Waschsalon Salzwedel Waschen, Trocknen, Einkaufen: Neue Selbstbedienungswäscherei im Kaufland-Center eröffnet
Im Kaufland-Center hat ein moderner Selbstbedienungswaschsalon eröffnet. Betreiber Marcel Konietzke setzt damit auf ein Konzept, das in Salzwedel bisher fehlte.
20.11.2025, 07:45
Salzwedel. - Salzwedel hat eine neue Anlaufstelle für saubere Wäsche. Schon Ende Oktober öffnete im Kaufland-Center der Selbstbedienungswaschsalon von Marcel Konietzke. Vor allem große Stücke wie Decken oder Bezüge sind hier willkommen.