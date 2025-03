Ehemalige Stadtmitarbeiterin übt wegen Fällungen Kritik an Verwaltung. Die Behörde kennt bisher eigenen Angaben zufolge noch nicht einmal die Gesamtzahl aller gefällten Bäume. Doch allein in einer Straße waren es 16. Auch große und alte Exemplare sind verschwunden.

Kahlschlag in Salzwedel: Einwohner empört

Unter anderem wurden in den zurückliegenden Tagen zwei riesige Pappeln gefällt.

Salzwedel. - Es ist ein Geräusch, das einige Einwohner mittlerweile beunruhigt. Das Kreischen der Kettensägen hat in Salzwedel unübersehbare Folgen. Kürzlich sind teils stadtbildprägende Bäume den Motorsägen zum Opfer gefallen. Wie viele es genau sind, bleibt bisher im dunkeln. Eine ehemalige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung ist jedenfalls von der Größenordnung entsetzt. Und nicht nur sie. Was geht da in Salzwedel vor sich?