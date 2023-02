Auch Nieselregen kann Faschingsfans in Dähre nicht abhalten. Beim Rosenmontagsumzug freuten sich die Jüngsten über Naschereien, die Älteren aufs Wiedersehen.

Bürgermeister Bernd Hane (links) übergab den Gemeindeschlüssel an ihre Lieblichkeit Karina (Olms-Schulz) und Prinz Burger I. (Boohs). Foto: Anke Pelczarski

Dähre - Seit 69 Jahren lebt der Karneval in Dähre. Bei den Umzügen sind die Vereinsmitglieder durchaus härteerprobt. Die Älteren erinnern sich noch an den März 1969, als Schneewehen die Straße nach Fahrendorf zu Prinz Siegfried I. Schulz unpassierbar gemacht hatten und es notgedrungen mit dem Lkw über den Acker ging. Aber auch Glatteis und Sonnenschein habe es schon gegeben, ebenso Starkregen. Da war das bisschen Nieselei am Montag gut zu ertragen.