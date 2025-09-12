Die Salzwedeler Kauflandfiliale soll sich geweigert haben, einem Kunden auf Bezahlkarte einen Gutschein zu verkaufen. Die Konzernzentrale distanziert sich von dem Vorgang.

Eine Frau mit Kopftuch auf dem Weg zu Kaufland: Die Salzwedeler Filiale soll den Kauf eines Gutscheins mit Bezahlkarte abgelehnt haben.

Salzwedel. - Sie sei sehr aufgebracht und fassungslos, schrieb eine Altmärkerin (Name ist der Redaktion bekannt) vor ein paar Tagen an die Redaktion der Volksstimme. „Ich möchte nicht glauben, dass dieses Vorgehen tatsächlich so möglich und rechtlich in Ordnung sein soll“, so die Salzwedelerin, die sich beim Verein Exchange in ihrer Freizeit dafür engagiert, geflüchteten Menschen bei ihrer Integration in Deutschland zu helfen.