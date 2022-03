Kaulitz: Warten auf Veranstaltungen und Straßensanierung hält an

Kaulitz (hrl) - Ein schön geschmückter Weihnachtsbaum steht seit dem ersten Advent auf dem Platz am Dorfgemeinschaftshaus in Kaulitz. Seine Lichterkette verbreitet in den Dämmerstunden ein warmes anheimelndes Licht. „Wir haben ihn mit der Feuerwehr aufgestellt und das Ereignis ein bisschen am Lagerfeuer gefeiert, mit Pommes und Glühwein“, verriet Ortsbürgermeister Uwe Lahmann. Damit ist dennoch nicht alles so, wie es vor der Corona-Pandemie einmal war.