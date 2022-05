Kaum Gäste: Tourist-Info in Salzwedel verkürzt die Öffnungszeiten

Salzwedel passt die Öffnungszeiten der Tourist-Information den Besucherzahlen an . Ein ganzer Tag ist nun gestrichen worden.

Constanze Gruß in der Salzwedeler Tourist-Info bearbeitet gerade die Anfrage eines Anrufers.

Salzwedel - Noch schnell eine Stadtkarte besorgen, bevor der Rundgang beginnen kann? Postkarten mit den schönsten Motiven aus der alten Hansestadt? Tipps zu Sehenswürdigkeiten? Oder noch ein Souvenir für die Lieben daheim? Dieser Service wird in Tourist-Informationen des Landes, wie auch in Salzwedel, für Besucher geboten. Doch was, wenn die Gäste-Zahlen ausbleiben? Die Salzwedeler Tourist-Info hat nun die Konsequenzen gezogen.