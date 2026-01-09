weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
Öffentliche Verkehrsmittel Kein einziger Bus fährt mehr im Altmarkkreis - Bahnverkehr eingeschränkt

Das Salzwedeler Busunternehmen PVGS hat seine Fahrzeuge aufgrund der widrigen Straßenverhältnisse zurück in die Depots beordert. Passagiere müssen sich Alternative überlegen.

Von Antje Mewes, Beate Achilles, Elisa Schulz Aktualisiert: 09.01.2026, 13:02
Leergefegte Bushaltestellen am Bahnhof Salzwedel am 9. Januar 2026: Die Dächer und Fahrbahnen sind mit Schnee bedeckt.
Leergefegte Bushaltestellen am Bahnhof Salzwedel am 9. Januar 2026: Die Dächer und Fahrbahnen sind mit Schnee bedeckt. Foto: Anna Maria Sternhagen

Salzwedel - Im Altmarkkreis Salzwedel fahren aktuell (Freitag, 9. Januar) keine Busse. Die kreiseigene Personenverkehrsgesellschaft PVGS informiert , dass aufgrund der Wetterlage der gesamte öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Straße ab sofort eingestellt wird. Fahrzeuge, die noch unterwegs sind, kehren zurück zu ihren Standorten.