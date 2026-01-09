Das Salzwedeler Busunternehmen PVGS hat seine Fahrzeuge aufgrund der widrigen Straßenverhältnisse zurück in die Depots beordert. Passagiere müssen sich Alternative überlegen.

Kein einziger Bus fährt mehr im Altmarkkreis - Bahnverkehr eingeschränkt

Leergefegte Bushaltestellen am Bahnhof Salzwedel am 9. Januar 2026: Die Dächer und Fahrbahnen sind mit Schnee bedeckt.

Salzwedel - Im Altmarkkreis Salzwedel fahren aktuell (Freitag, 9. Januar) keine Busse. Die kreiseigene Personenverkehrsgesellschaft PVGS informiert , dass aufgrund der Wetterlage der gesamte öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Straße ab sofort eingestellt wird. Fahrzeuge, die noch unterwegs sind, kehren zurück zu ihren Standorten.