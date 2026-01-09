EIL:
Öffentliche Verkehrsmittel Kein einziger Bus fährt mehr im Altmarkkreis - Bahnverkehr eingeschränkt
Das Salzwedeler Busunternehmen PVGS hat seine Fahrzeuge aufgrund der widrigen Straßenverhältnisse zurück in die Depots beordert. Passagiere müssen sich Alternative überlegen.
Aktualisiert: 09.01.2026, 13:02
Salzwedel - Im Altmarkkreis Salzwedel fahren aktuell (Freitag, 9. Januar) keine Busse. Die kreiseigene Personenverkehrsgesellschaft PVGS informiert , dass aufgrund der Wetterlage der gesamte öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Straße ab sofort eingestellt wird. Fahrzeuge, die noch unterwegs sind, kehren zurück zu ihren Standorten.