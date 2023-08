Altmarkkreis - Mit dem Start des neuen Schuljahres am 17. August tritt auch ein neuer Fahrplan für die Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel (PVGS) in Kraft. „Wie im vergangenen Jahr gibt es nur kleine Änderungen, bedingt durch Änderungen in der Schullandschaft im Altmarkkreis“, betonte Ronald Lehnecke, Geschäftsführer der PVGS. An der Grundschule in Kusey hält in Zukunft kein Bus mehr - der Schulstandort wurde am 5. Juli geschlossen. Daher steuern die Busse künftig Kunrau an.

Längere Fahrzeiten durch Umleitungen

Größere Umleitungen in der Region können sich außerdem auf die Fahrzeiten auswirken. So ist in der Kreisstadt die B 71 vom Abzweig Pagenbergstraße bis zum Lokschuppen voraussichtlich bis zum 15. September gesperrt. Weitere Einschränkungen gibt es unter anderem in Poppau, Buchhorst-Wassensdorf, in der Straße der OdF in Gardelegen, Apenburg, Kalbe und Mieste.

Weitere Informationen zum Schulfahrplan sind direkt in den Bildungseinrichtungen, in der Informationszentrale der PVGS, im Internet unter www.pvgs-salzwedel.de und im Amtsblatt vom 9. August erhältlich. Ein gedrucktes Fahrplanbuch gibt es nicht mehr.

Weiterhin günstige Netzkarte für Schüler

In den Schulen erhältlich seien die aktuellen kostenlosen Sammel-Schülerzeitkarten für Schüler der Klassenstufen 1 bis 10 sowie Vollzeitschüler der Berufsbildenden Schulen. Für nur 12 Euro im Monat könnten diese zur Netzkarte aufgewertet werden, so Lehnecke. Kreisweit seien damit beliebige Verbindungen möglich. Das Elterntaxi könne Pause machen. Mit diesem Preis sei das PVGS-Angebot günstiger für diese Altersgruppe als das Deutschlandticket.

Ob das auch für die kostenpflichtigen Berechtigungskarten für Schüler der 11. und 12. Klassen sowie Vollzeitschüler an der BbS gilt, sollte jeder individuell prüfen.

Deutschlandticket in der Westaltmark bei Schülern kein Verkaufsschlager

„Mit 49 Euro im Abo ist das Deutschlandticket aktuell günstiger als die meisten anderen Fahrkarten. Allerdings gilt es, die Preisentwicklung im Auge zu behalten“, rät Lehnecke. Insgesamt ist das bundesweit gültige Ticket momentan in der westlichen Altmark „kein Verkaufsschlager im Schülerverkehr“. Der PVGS-Chef spricht in diesem Zusammenhang von „einer sehr überschaubaren Zahl“. Wer sich dennoch für dieses Ticket entscheidet, sollte den 18. August im Blick haben. Nur bis zu diesem Tag kann das Ticket für den Fahrmonat September gebucht werden.