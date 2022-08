Keine Angst vor der Grundsteuererklärung: Finanzamt Salzwedel bietet Hilfe an

Formulare ausfüllen, sich durch Fragen in Beamtendeutsch kämpfen und das Ganze dann auch noch online verschicken ... Viele Haus- und Grundstücksbesitzer trauen sich nicht so recht ran an die Grundsteuererklärung.

Nicht nur Wohngrundstücke auch Wald- und Ackerflächen wie hier in Klein Grabenstedt sind in den Formularen mit aufzuführen.

Salzwedel - Egal ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung oder Wiese – wer am Stichtag 1. Januar Grundbesitz hatte, muss ran. Auch im Altmarkkreis haben Eigentümer von Flächen oder Immobilien in den vergangenen Wochen Post vom Finanzamt bekommen. Klare Ansage: Bis zum 31. Oktober müssen die Angaben übermittelt werden. Und zwar in einer elektronischen Steuererklärung, kurz ELSTER, also online übers Internet.