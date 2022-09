Keine Wartezeit im digitalen Rathaus

Tangerhütte ist Vorreiter, in der Salzwedeler Verwaltung geht es hingegen in Sachen Digitalisierung eher langsam voran.

Salzwedel - Einen Hund an– oder abmelden, sich zu einer Ordnungswidrigkeit äußern, den Betreuungsvertrag mit der Kita kündigen: Dies und vieles mehr kann in der Stadt Tangerhütte online abgewickelt werden. In Salzwedel sind in den fast allen Fällen persönliches Erscheinen oder Schriftverkehr angesagt. Leben die Hansestädter hinter dem Mond?