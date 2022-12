Kita-Kinder in Salzwedel: Defizite bei Sprachvermögen und Motorik

So will der Kita-Eigenbetrieb er Hansestadt Salzwedel die Förderung von Kindern mit Einschränkungen verbessern.

Salzwedel - In der Entwicklung von Kindern läuft nicht immer alles glatt. Mitunter gibt es Defizite im altersgerechten Sprachvermögen, bei motorischen Fähigkeiten, beim sozialen Verhalten oder in der körperlichen Entwicklung. Dann ist eine entsprechende Förderung der Jungen und Mädchen wichtig, um Rückstände aufzuholen oder bei Bedarf weitergehende Hilfsangebote in die Wege zu leiten. Deshalb sollen sechs der zwölf Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten der Hansestadt Salzwedel Schwerpunkt-Kitas werden.