Klimastreik von Fridays for Future am Freitag im Salzwedeler Stadtzentrum

Nach längerer Corona-Pause gibt es am Freitag auf dem Salzwedeler Rathausturmplatz wieder eine Demo der örtlichen Aktivisten von Fridays for Future und weiterer Klimaschützer.

Salzwedel - Unter dem Hashtag #AlleFürsKlima soll am Freitag ein globaler Klimastreik gemeinsam mit Fridays For Future stattfinden. So auch in Salzwedel. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Rathausturmplatz, weshalb es an dem Tag zu Verkehrsbehinderungen im Stadtzentrum kommen könnte.