Handel, Dienstleistung und Produktion Kommentar: So behauptet sich die regionale Wirtschaft in schwierigen Zeiten

Kein Nörgeln, kein Meckern - Anpacken: Mehrere Chefs investieren derzeit in ihre Firmen in Salzwedel oder haben es vor. So lässt sich die Zukunft selbst gestalten.